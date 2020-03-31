2020-03-31T11:44:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, новости на 31 марта 2020 года: в регионе готовят 500 коек для больных на случай вспышки

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на утро 31 марта 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
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Основным медучреждением, которое примет больных новой коронавирусной инфекцией, станет областная инфекционная больница им. Н.А. СемашкоОсновным медучреждением, которое примет больных новой коронавирусной инфекцией, станет областная инфекционная больница им. Н.А. СемашкоФото: предоставлено пресс-службой
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Губернатор Курской области Роман Старовойт проверил готовность медучреждений к приему больных в случае вспышки коронавируса. Глава региона посетил курский городской роддом и горбольницу № 6.

Эти учреждения здравоохранения перепрофилируют для лечения пациентов с COVID-19 по распоряжению рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

- Сейчас комитетом здравоохранения Курской области совместно с представителями Управления Роспотребнадзора, Росздравнадзора, коммунальных служб и IT-специалистами ведутся работы по подготовке зданий к приему возможных зараженных. Там необходимо сделать кислородную разводку для аппаратов ИВЛ и установить шлюзы, - пояснили в администрации региона.

В городском роддоме будет создано 126 мест, из них 90 - под реанимацию. Для тяжелых больных уже полностью готовы 27 коек.

Максимально соответствует нормам для приема возможных пациентов с коронавирусной инфекцией и шестая городская больница. Она многопрофильная, что позволяет оказывать пациентам хирургическую и акушерско-гинекологическую помощь. Также в учреждении располагается городской пульмонологический центр.

- Практически все пациенты городской больницы №6 и Курского городского родильного дома уже перераспределены, госпитализация прекращена. За счет перепрофилирования этих медучреждений мы закрываем потребность в местах для размещения заболевших. По рекомендации федерального центра, мы должны иметь не менее 500 коек для заразившихся, - отметила заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская.

Основным медучреждением, которое примет больных новой коронавирусной инфекцией, станет областная инфекционная больница имени Н.А. Семашко. Больница обеспечена всем необходимым для лечения пациентов с COVID-19, сказали в администрации региона.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Нарушителей режима ждет штраф в размере 1000 рублей, но в ближайшее время меры будут ужесточены.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

Так, в Конышевском районе на днях оштрафовали 55-летнего мужчину, который проигнорировал официальное предписание. По приезде из-за границы он получил постановление об обязательной самоизоляции, но отправился в гости к знакомому. Его привлекли к административной ответственности и по решению суда оштрафовали на 1000 рублей.

И напоминаем, что из-за коронавируса пассажирский транспорт Курска работает по расписанию выходного дня. Количество автобусов и маршруток сократилось вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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