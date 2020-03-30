Карантин в Курске по коронавирусу: курянина оштрафовали за нарушение карантина

30 Март 2020 2020-03-30T13:11:43+03:00

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Уполномоченные ведомства и организации принимают меры по изоляции граждан, которые могут являться переносчиками коронавирусной инфекции. Такие действия являются наиболее эффективными в вопросе противодействия распространению вируса.

Сотрудники полиции ежедневно проверяют, как соблюдают карантинные ограничения и режим самоизоляции граждане, прибывшие из-за границы. Им было выдано постановление главного санитарного врача об обязательной самоизоляции. Те, кто, нарушает ее, совершают административное правонарушение и привлекаются к ответственности, уточнили в полиции.

В Конышевском районе 54-летний курянин нарушил правила. Мужчина прибыл из-за границы. Ему вручили постановление об обязательной самоизоляции. Несмотря на законное требование не покидать место жительства, он нарушил его, выйдя из дома. Как было установлено, мужчина ходил в гости к знакомому.

- Мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль». По решению суда он признан виновным в правонарушении, он заплатит штраф в тысячу рублей, - сказали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU