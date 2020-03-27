2020-03-27T17:57:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Виктор Карамышев о коронавирусе в Курске: «Оставайтесь дома»

Глава города о коронавирусе в Курске
Яна ШЕЛЕСТ
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Мэр просит курян оставаться домаМэр просит курян оставаться домаФото: соцсети
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Мэр Курска Виктор Карамышев обратился к курянам с просьбой оставаться дома в нерабочую неделю из-за распространения коронавируса.

— Эта неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочей, не для развлечений и не для того, чтобы мы могли ходить друг к другу в гости. Это делается для того, чтобы мы меньше передвигались в городе, тем самым минимизировав личные контакты, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции», - сообщил в соцсетях глава города.

Виктор Карамышев таже отметил, что несмотря на то, что в области нет ни одного больного, необходимо снизить риски заболевания. Особенно это касается старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

— Только благодаря вашей личной ответственности, мы вместе можем противостоять пандемии. Берегите себя и своих близких! - обратился мэр к курянам.

Между тем, губернатор Курской области Роман Старовойт в связи с изменениями эпидемиологической обстановки в стране по распространению коронавирусной инфекции и в соответствии с поручениями Правительства РФ внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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