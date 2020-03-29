Из-за коронавируса в Курской области сократят количество рейсов по межмуниципальным маршрутам
Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса вводятся в Курской области с 30 марта. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на свой странице в "ВКонтакте".
Так, сократится количество рейсов по межмуниципальным маршрутам. Автобусы будут ходить утром и вечером: с 6:00 до 9:00, а также с 18:00 до 21:00
Кроме того, самоизоляция обязательна для людей с хроническими заболеваниями почек, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также онкологией.
- Регион готовится к самому неблагоприятному сценарию. Как только у нас будет хоть один подтвержденный случай заражения, я объявлю жесткий режим самоизоляции. Не выходите на улицу без крайней необходимости, ни в коем случае не посещайте места скопления людей. Откажитесь от прогулок с друзьями и походов в гости, - добавил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU