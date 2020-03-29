Из-за коронавируса в Курской области сократят количество рейсов по межмуниципальным маршрутам

29 Март 2020 2020-03-29T22:12:10+03:00

Кроме того, куряне с хроническими заболеваниями должны уйти в самоизоляцию

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Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса вводятся в Курской области с 30 марта. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на свой странице в "ВКонтакте".

Так, сократится количество рейсов по межмуниципальным маршрутам. Автобусы будут ходить утром и вечером: с 6:00 до 9:00, а также с 18:00 до 21:00

Кроме того, самоизоляция обязательна для людей с хроническими заболеваниями почек, эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также онкологией.

- Регион готовится к самому неблагоприятному сценарию. Как только у нас будет хоть один подтвержденный случай заражения, я объявлю жесткий режим самоизоляции. Не выходите на улицу без крайней необходимости, ни в коем случае не посещайте места скопления людей. Откажитесь от прогулок с друзьями и походов в гости, - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU