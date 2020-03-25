2020-03-25T21:23:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Замгубернатора о коронавирусе в Курске: "Все необходимые системы приведены в готовность"

Чиновник поручила разгрузить инфекционную больницу имени Семашко под прием пациентов с коронавирусной инфекцией
Ольга ДАНИЛОВА
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Пациентов с обычной инфекционной патологией будут направлять в отдельно стоящие корпуса городской больницы №4, а детей – в больницу №3Пациентов с обычной инфекционной патологией будут направлять в отдельно стоящие корпуса городской больницы №4, а детей – в больницу №3Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения на территории Курской области нового типа коронавирусной инфекции, который возглавляет губернатор региона, работает круглосуточно. Штаб действует в соответствии с рекомендациями из федерального центра. Заболевших Covid-2019 у нас нет, но регион работает в режиме повышенной готовности, чтобы не допустить ухудшения эпидобстановки.

В режиме видеоконференцсвязи заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская регулярно общается с главными врачами учреждений здравоохранения. На очередном совещании обсудили работу больниц, поликлиник в новых условиях. Временно приостановлена диспансеризация населения. В поликлиниках усилены профилактические меры: у посетителей измеряют температуру, установлены санитайзеры, в стационарных учреждениях отменены визиты родственников к пациентам. Особое внимание в настоящее время уделяется курянам из группы риска. Ирина Хмелевская поручила главным врачам организовать дистанционную выписку рецептов на лекарственные препараты. Пациенты с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также страдающие сахарным диабетом и получающие иммуносупрессивную терапию смогут обратиться в свою поликлинику по телефону горячей линии. Доставить рецепты на дом этой категории граждан помогут медики-волонтеры из КГМУ. Главная задача – ограничить контакты и снизить риск для этих людей.

Ирина Хмелевская сегодня также ознакомилась с работой областной клинической инфекционной больницы им. Н.А. Семашко, в которую будут доставлять пациентов в случае обнаружения коронавирусной инфекции. В настоящее время там находятся госпитализированные с подозрением на заболевание, а также куряне с ОРВИ, которые прибыли из-за границы.

«Мы оценили техническое оснащение и организацию работы в данном медицинском учреждении на тот случай, если нам придется лечить здесь пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Все необходимые системы приведены в готовность», - рассказала заместитель губернатора.

В ближайшие дни работа будет организована так, что пациентов с обычной инфекционной патологией будут направлять в отдельно стоящие корпуса городской больницы №4, а детей – в больницу №3. Тогда областная инфекционная больница им. Н.А. Семашко будет полностью готова принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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