Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: людям старше 65 лет запретили выходить на улицу

В распоряжение о введении режима повышенной готовности в Курской области из-за коронавируса внесены дополнения. Напомним, документ подписан губернатором региона. Цель изменений - усилить меры профилактики, чтобы не допустить завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в нашей области.

Согласно распоряжению, будет приостановлена деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых учреждений, в том числе фитнес-центров, бассейнов, ресторанов, баров, кафе и других мест общественного питания. Введен запрет на курение кальянов в общественных местах.

Куряне старше 65 лет с 26 марта по 12 апреля будут подвергнуты режиму самоизоляции по месту проживания. Режим может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, органов власти, работникам здравоохранения, чье нахождение на рабочем месте является важным для функционирования учреждений. Все граждане, находящиеся на самоизоляции с их согласия они могут быть переведены на дистанционный режим работы или смогут взять ежегодный оплачиваемый отпуск.

Организациям ЖКХ и предоставляющим услуги связи рекомендовано на это время не применять к людям, находящимся в самоизоляции, штрафных санкций в случае несвоевременной оплаты ими коммунальных услуг.

Работодателям рекомендовано не допускать в организации сотрудников, в отношении которых принято решение об изоляции.

Отдельным документом на время действия режима повышенной готовности государственным гражданским служащим Курской области и другим работникам региональной администрации запрещен выезд за пределы Курской области. Аналогичные меры рекомендовано принять органам местного самоуправления, руководителям государственных учреждений.

Ранее в регионе были ограничены все массовые мероприятия вне зависимости от количества участников. Работу приостановили учреждения культуры, предоставив своим посетителям онлайн-программы, объекты спорта всех форм собственности. Усилены меры дезинфекции и профилактики в поликлиниках, в магазинах, общественном транспорте. В государственных учреждениях приостановлен прием граждан, все заявки принимаются в электронном виде на сайте госуслуг и порталах учреждений. Студенты переведены на дистанционное обучение, школьники начнут получать задания для выполнения на дому с 30 марта.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

В связи с карантином в Курске из-за коронавируса Отделение ПФР по Курской области просит курян обращаться за госуслугами через интернет или звонить на горячую линию.

Театры, музеи, филармония и многие другие учреждения культуры, закрывшиеся на временный карантин из-за угрозы распространения коронавируса, подготовили для своих посетителей онлайн-программы.