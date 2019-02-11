Покровительница курских бездомных Светлана Козина стала «Человеком года»

9 февраля в Курске состоялась девятнадцатая по счету торжественная церемония вручения премии общественного признания «Человек года». Обладательницей «Курской антоновки» в номинации «Милосердие и волонтерство» стала Светлана Козина.

«Комсомолка» рассказывала о том, что уже несколько лет Светлана организовывает горячие обеды для бездомных. Еду нуждающиеся получают два раза в неделю на трамвайной остановке у вокзала. Сейчас Светлана с волонтерами готовят обеды на 80-90 человек.

Продукты собирают общими усилиями. Список необходимых вывешивается перед каждым обедом в группе во «Вконтакте». Люди приносят, кто что может. В холодное время года волонтеры стараются готовить еду посытнее – побольше мяса и сладкого. В праздники - особое меню.

Но главная цель волонтеров – это не обеды. Они стараются вернуть людей к нормальной жизни, и это у них получается. Также Светлана шествует над подопечными социальной гостиницы для женщин, попавших с трудную жизненную ситуацию, инвалидами и малообеспеченными, организует поездки в детский интернат.

— Для меня премия была полной неожиданностью, я узнала о ней за неделю до торжественной церемонии, - говорит Светлана. — Я никогда не считала, что достойна вообще какого-то конкурса, а тем более премии общественного признания.

На вручении «Курской антоновки» Светлана отметила, что премия – это не только ее заслуга.

— Прежде всего, за моей спиной стоят родители, которые вложили в меня азы милосердия, моя семья, которая поддерживаем меня во всем и, конечно же, волонтеры.

В группе Помощи бездомным и нуждающимся в Курске Светлана написала «Дорогие мои, это наша с вами общая заслуга!».

Кстати, супруг Светланы Александр, который во всем поддерживает женщину, является оперуполномоченным полиции.

Видеоролик «КП», рассказывающей об обедах для бездомных, вызвал множество откликов в сети. Нашлись желающие помочь Светлане, но денег волонтеры, как мы уже рассказывали, не берут. Читательница «Комсомолки» нашла отличный выход, она заказывает продукты для приготовления еды для бездомных из местного онлайн гипермаркета.