Покровительница курских бездомных Светлана Козина стала «Человеком года»
9 февраля в Курске состоялась девятнадцатая по счету торжественная церемония вручения премии общественного признания «Человек года». Обладательницей «Курской антоновки» в номинации «Милосердие и волонтерство» стала Светлана Козина.
«Комсомолка» рассказывала о том, что уже несколько лет Светлана организовывает горячие обеды для бездомных. Еду нуждающиеся получают два раза в неделю на трамвайной остановке у вокзала. Сейчас Светлана с волонтерами готовят обеды на 80-90 человек.
Продукты собирают общими усилиями. Список необходимых вывешивается перед каждым обедом в группе во «Вконтакте». Люди приносят, кто что может. В холодное время года волонтеры стараются готовить еду посытнее – побольше мяса и сладкого. В праздники - особое меню.
Но главная цель волонтеров – это не обеды. Они стараются вернуть людей к нормальной жизни, и это у них получается. Также Светлана шествует над подопечными социальной гостиницы для женщин, попавших с трудную жизненную ситуацию, инвалидами и малообеспеченными, организует поездки в детский интернат.
— Для меня премия была полной неожиданностью, я узнала о ней за неделю до торжественной церемонии, - говорит Светлана. — Я никогда не считала, что достойна вообще какого-то конкурса, а тем более премии общественного признания.
На вручении «Курской антоновки» Светлана отметила, что премия – это не только ее заслуга.
— Прежде всего, за моей спиной стоят родители, которые вложили в меня азы милосердия, моя семья, которая поддерживаем меня во всем и, конечно же, волонтеры.
В группе Помощи бездомным и нуждающимся в Курске Светлана написала «Дорогие мои, это наша с вами общая заслуга!».
Кстати, супруг Светланы Александр, который во всем поддерживает женщину, является оперуполномоченным полиции.
Видеоролик «КП», рассказывающей об обедах для бездомных, вызвал множество откликов в сети. Нашлись желающие помочь Светлане, но денег волонтеры, как мы уже рассказывали, не берут. Читательница «Комсомолки» нашла отличный выход, она заказывает продукты для приготовления еды для бездомных из местного онлайн гипермаркета.
Сельдь под шубой для бомжа.Милосердие не купишь ни за какие деньги. Эта женщина на свои сбережения готовит горячие обеды бездомным, чтобы они не мерзли в мороз.
ИСТОЧНИК KP.RU