Жительница Курска пятый год кормит бездомных

На обед сегодня суп, гречка с подливкой, бутерброды с сыром, домашние булочки и чай. На трамвайной остановке у вокзала собралась приличная толпа. Разные здесь люди – бездомные, малоимущие, выпивающие, мужчины и женщины, старые и молодые. Прибежали и несколько голодных собак.

Кормят нуждающихся два раза в неделюФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Идея изначально была не моя, в 2014 году мы привезли продукты на второй или третий обед, - рассказывает Светлана. — Мне сразу бросилось в глаза, что еда была разная, люди привозили все готовое и кто что смог. В этом была большая проблема – кому-то досталась сосиска, а кому-то курица, были недовольные.Светлана с волонтерами кормят нуждающихся два раза в неделю – в среду и воскресенье. И так уже пятый год.

Светлана сразу высказала мнение, что еда должны быть одинаковая, чтобы не возникало конфликтов и обид. И предложила следующий обед приготовить сама.

— Я сама из многодетной семьи, для меня не проблема приготовить еду на 20 человек, да и кастрюли большие достались в наследство.

Бездомных кормят два раза в неделюФото: Яна ШЕЛЕСТ

Тогда Светлана думала, что приготовит обед один раз и все. Но потом ее попросили это сделать второй раз, а потом и третий.

— Я находилась в декретном отпуске, не отказала в помощи, - говорит Светлана.

Зимой - побольше мяса и сладкого

Через некоторое время девушка полностью взяла на себя организацию обедов. Волонтеры регулярно расклеивали объявления на мусорных контейнерах в Железнодорожном округе, приглашая нуждающихся на горячие обеды. Каждый раз покушать приходило все больше людей.

Люди приходят на вокзал не только за едой, но и за одеждойФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Сначала мы с супругом кормили людей на собственные средства, но когда стало приходить более 30 человек, поняли, что не справляемся ни материально, ни физически.

— У нас была уже группа во «ВКонтакте». Мы попросили помощи там, неравнодушные откликнулись.

Сейчас Светлана с волонтерами готовят обеды на 80-90 человек. Продукты собирают общими усилиями. Список необходимых продуктов вывешивается перед каждым обедом в группе. Люди приносят кто что может.

Одежда вмиг разлетаетсяФото: Яна ШЕЛЕСТ

Валентина приходит на вокзал за обедом уже год. Она не бездомная, старенькое жилье у нее с сыном есть.

— Мы благодарны девочкам, мы сыты. Кормят вкусно – первое, второе и третье, - говорит женщина. — Нам это большая помощь, продукты стоят дорого, пенсии ни на что не хватает, заплатишь за ЖКХ, купишь лекарства, и ничего не остается.

В холодное время года волонтеры стараются готовить еду посытнее – побольше мяса и сладкого. В праздники - особое меню.

— На Рождество мы жарили котлеты и готовили сельдь под шубой, - рассказывает Катя, помощница Светланы. А в прошлом году на Пасху испекли 300 куличей.

Люди приходят на вокзал не только за едой, но и за одеждой. Неравнодушные куряне привозят теплые куртки, пальто, свитера и обувь. Одежда вмиг разлетается, зимой каждый хочет выбрать для себя что-то потеплее.

На обед - аппетитные булочкиФото: Соцсети

Основная задача – вернуть людей к нормальной жизни

Но главная цель волонтеров – это не обеды. Они стараются вернуть людей к нормальной жизни. В теплое время года многих пристраивают на работу в подсобные хозяйства в качестве помощников. Есть и уникальные случаи.

— Мы общается с участниками других групп помощи для бездомных и уже давно пришли к выводу, что человека, прожившего всего год на улице, вернуть домой уже невозможно, - рассказывает Светлана.

Но волонтерам удалось это сделать. Они вернули в нормальные условия мужчину, который прожил в парке Бородино 15 лет.

— Я ни на что не надеялась, мужчина сильно выпивал, давно потерял человеческий облик, - говорит женщина. — Мы его пристроили в семью в Медвенке. Он бросил пить, живет там не как помощник по хозяйству, а как настоящий член семьи. Сейчас его не узнать.

«В дождь суп не заканчивается»

Волонтеры раздают обеды прямо под открытым небом, на трамвайной остановке. Приходя за едой, люди практически стоят на рельсах.

— Люди неуклюжие, особенно зимой, кто-то не совсем трезвый, кто-то с пакетами, а кто по состоянию здоровья шатается, - говорит Светлана.

Во время обеда женщина не сводит с людей глаз, чтобы никто случайно не угодил под трамвай.

— Мы очень хотим отгородиться от трамвая, это очень опасно, - сетует женщина.

Необходима хоть какая-то крыша над головой, а также узенькие, но в тоже время высокие столики, чтобы людям было удобно принимать пищу.

— В дождь у нас суп не заканчивается, - пытается шутить Светлана. – Мы пробовали зайти под остановку по время дождя, но продавцы расположенных там ларьков выразили недовольство.

Действительно, мало кому понравится такое соседство. Но в этом году администрация Железнодорожного округа пообещала волонтерам накрыть площадку навесом и отгородить ее от трамвая.

— А нам больше ничего и не нужно, - улыбается Светлана.

На самом деле, волонтерам много нужно чего для своих подопечных. Желающие помочь продуктами, одеждой и лекарствами могут обратиться в группу помощи бездомным и нуждающимся Курска во «Вконтакте». Деньги волонтеры не берут.