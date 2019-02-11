В Курске вручили премию общественного признания

В Курске прошла традиционная церемония вручения областной премии общественного признания «Человек года-2018». Оргкомитет конкурса рассмотрел более ста предложений от курян. Выбрали самых достойных.

В номинации «Доблесть и слава» золотую «Курскую антоновку» получил Игорь Казаков, принимавший участие в спецоперации по нейтрализации бандформирований в одной из горячих точек.

Генерал-лейтенант Виктор Палагин был награжден за вклад в пресечении разведывательно-подрывных действий в республике Крым в номинации «Честь и достоинство».

В номинации «Династия» отметили большую семью Несмеловых. Ее общий стаж работы на Михайловском ГОКе превысил 185 лет!

«За верность профессии» наградили директора Плодосовхозовской средней школы Татьяну Щетинину, общий стаж педагогической деятельности которой превысил 50 лет.

Заслуженную награду в номинации «Милосердие и волонтерство» получила Светлана Козина. Мы рассказывали ранее, что курянка на протяжении нескольких лет организовывает горячие обеды для бездомных, а также оказывает посильную помощь нуждающимся.

За полувековое безупречное служение медицине статуэтку получил главврач Курской областной клинической больницы Михаил Кожухов, победивший в номинации «Мудрость и опыт».

Игорю Маркову – генеральному директору нового курского предприятия «Совтест АТЕ» «Антоновку» вручили за создание «Инновационного бизнеса».

В номинации «Творчество» наградили целый ансамбль «Ильковские самоцветы» из Беловского района, который вот уже 55 лет радует своих поклонников.

Председателя Курской территориальной организации профсоюза «Торговое Единство» Юлию Преснякову признали лучшим наставником.

Лауреатом в номинации «Память священна» стал командир поискового отряда «Курган» «Центра поиск» Алексей Сотников.

Директор московского ГБУ «Гормост» Юрий Иванков получил награду в номинации «Забота о малой родине». Уроженца Поныровского района отметили за участие в строительстве мемориала «Поклонная высота».

В номинации «Общественная деятельность» за проект «Правомобиль» отметили членов Общественной палаты Курской области адвоката Александра Терновцова и нотариуса Ольгу Сердюкову.

Премия в номинации «Новое имя» досталась актеру и режиссеру, художественному руководителю театра «3Д» Сергею Малихову.

Победу в номинации «Золотые руки» одержал учитель горшеченской средней школы Александр Овсянников. Александра Борисовича отметили за сохранение лучших традиций народных умельцев, за руководство детским клубом авиамоделирования. Этой зимой курянин собрал оригинальные аэросани.

В номинации «Молодежное миротворчество» заслуженную победу одержал директор Дворца пионеров и школьников Курска, председатель Областного совета Центра «Монолит» Александр Трубников.

«Публикацией года» стала книга Татьяны Долженковой из Советского района «Край родной в событиях и лицах».

И еще одна «Курская антоновка» досталась Роланду Керну. Подданный Германии получил награду «За дружбу между народами». Как уже рассказывала «Комсомолка», Роланд Керн является организатором и вдохновителем общества «Шпайер-Курск».

Конкурс «Человек года» проходит в Курске уже 19 лет. Куряне выбирают лучших людей соловьиного края России во всех сферах жизни. Начиная с 2000 года символ конкурса – статуэтку «Курская антоновка» работы Вячеслава Клыкова – получили почти 300 человек.