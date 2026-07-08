В Курске на КЗТЗ провалился канализационный коллектор

ЧП произошло на улице Ольшанского Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

КП уже сообщала, что в Сеймском округе Курска тысячи жителей с 7 июля без объяснения причин оказались отрезаны от горячей воды. 8 июля в мэрии Курска раскрыли причину срочного ремонта.

По информации комитета жилищно-коммунального хозяйства Курска, на КЗТЗ сейчас идут срочные работы. Там провалился канализационный коллектор на улице Ольшанского. МУП «Курскводоканал» меняет участок трубопровода протяженностью 30 метров.

Сейчас там откачивают сточные воды и укрепляют котлован. Запланирована укладка трубопроводов. В мэрии сказали, что необходимый материал завезен на место работ.

Ограничение подачи коммунального ресурса в горадминистрации пока никак не комментируют.

Известно только, что 9 июля часть города останется без воды.