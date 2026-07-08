В Курске из-за работ на сетях отключат воду 9 июля

Фото из архива КП

В Курске 9 июля запланированы отключения воды по ряду адресов. Об этом сообщает администрация областного центра.

Так, с 9.00 до 17.00 в связи с проведением ремонтно-профилактических работ подача холодной воды будет прекращена на всей территории микрорайона КЗТЗ. Кроме того, воды не будет на следующих улицах:

- 50 лет Октября;

- Чернышевского;

- Павлуновского;

- Чехова;

- Ломоносова;

- Щепкина;

- Дзержинского (от №47 и выше);

- Большевиков (от №42 и выше);

- Суворовская (от №56 и выше);

- Зеленая;

- Щемиловка;

- Бойцов 9-й дивизии (от №134 и выше);

- Мичурина;

- Воротние переулки;

- Выгонные переулки;

- переулок и проезд Узенький;

- Аэродромные переулки;

- Аэродромная;

- Суворовские переулки;

- Пирогова;

- переулок Пирогова;

- Беговая;

- Асеева;

- Благодатные переулки;

- Красной Армии (от №34 и выше);

- Пионеров (от №28 и выше);

- Нижняя Луговая;

- Ниж. Луговые переулки;

- Минакова;

- Кольцова;

- Рассыльная;

- Бочарова;

- Овечкина;

- Чумаковская;

- Дружининская (от №34 до №17);

- Фатежские и Запольные переулки;

- Запольная (от №7 и выше);

- Планерная;

- Планерные переулки;

- Бурцевка (от №36 и выше);

- Косиновская;

- Бурцевские переулки;

- Бурцевский проезд;

- Н. Масловка;

- Масловка, Пучковка (от №17 и выше);

- Майский бульвар (№9, 11);

- 1-я и 2-я Орловская;

- Звездная;

- проспект Клыкова;

- проспект Плевицкой;

- проспект Хрущева (четные номера домов кроме №4, 6, 10, 22, 26);

- проспект Дружбы (№19а-19д);

- частные дома по проспекту Дружбы с прилегающими улицами;

- Крымская;

- Энгельса (№4-30) с прилегающими улицами.

Также сообщается, что в этот период будет снижено давление на следующих улицах:

- Веспремская,

- Студенческая,

- Косухина,

- Воробьева,

- Мыльникова,

- Орловская,

- проспект Дружбы,

- проезд Сергеева,

- проспект Энтузиастов,

- Майский бульвар.