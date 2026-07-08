В Курске из-за работ на сетях отключат воду 9 июля

В Курске 9 июля запланированы отключения воды по ряду адресов. Об этом сообщает администрация областного центра.
Так, с 9.00 до 17.00 в связи с проведением ремонтно-профилактических работ подача холодной воды будет прекращена на всей территории микрорайона КЗТЗ. Кроме того, воды не будет на следующих улицах:
- 50 лет Октября;
- Чернышевского;
- Павлуновского;
- Чехова;
- Ломоносова;
- Щепкина;
- Дзержинского (от №47 и выше);
- Большевиков (от №42 и выше);
- Суворовская (от №56 и выше);
- Зеленая;
- Щемиловка;
- Бойцов 9-й дивизии (от №134 и выше);
- Мичурина;
- Воротние переулки;
- Выгонные переулки;
- переулок и проезд Узенький;
- Аэродромные переулки;
- Аэродромная;
- Суворовские переулки;
- Пирогова;
- переулок Пирогова;
- Беговая;
- Асеева;
- Благодатные переулки;
- Красной Армии (от №34 и выше);
- Пионеров (от №28 и выше);
- Нижняя Луговая;
- Ниж. Луговые переулки;
- Минакова;
- Кольцова;
- Рассыльная;
- Бочарова;
- Овечкина;
- Чумаковская;
- Дружининская (от №34 до №17);
- Фатежские и Запольные переулки;
- Запольная (от №7 и выше);
- Планерная;
- Планерные переулки;
- Бурцевка (от №36 и выше);
- Косиновская;
- Бурцевские переулки;
- Бурцевский проезд;
- Н. Масловка;
- Масловка, Пучковка (от №17 и выше);
- Майский бульвар (№9, 11);
- 1-я и 2-я Орловская;
- Звездная;
- проспект Клыкова;
- проспект Плевицкой;
- проспект Хрущева (четные номера домов кроме №4, 6, 10, 22, 26);
- проспект Дружбы (№19а-19д);
- частные дома по проспекту Дружбы с прилегающими улицами;
- Крымская;
- Энгельса (№4-30) с прилегающими улицами.
Также сообщается, что в этот период будет снижено давление на следующих улицах:
- Веспремская,
- Студенческая,
- Косухина,
- Воробьева,
- Мыльникова,
- Орловская,
- проспект Дружбы,
- проезд Сергеева,
- проспект Энтузиастов,
- Майский бульвар.