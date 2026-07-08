Сколько курян сейчас остается без горячей воды официально не сообщается Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске продолжаются массовые отключения воды, которые идут сверх сроков текущих плановых гидравлических испытаний.

Как правило, о такого рода ограничениях, жильцов редко вовремя уведомляют. Еще неохотнее называют причины внепланового отсутствия воды.

Если в кране нет воды

Так, днем 7 июля горячая вода без объявления исчезла у тысяч жителей микрорайона КЗТЗ. Плановые испытания прошли здесь еще в мае, тогда горячей воды в микрорайоне не было более двух недель.

И вот снова жители многоэтажек Сеймского округа Курска оказались без горячей воды. Точный масштаб срочного отключения назвать сложно, так как никаких официальных сообщений о том, что горячую здесь отключат, предварительно не было, как не было и уведомлений для жильцов многоэтажек.

Известно, что горячую воду внепланового отключили по крайней мере на трех улицах Курска — Заводской, Дейнеки и Комарова. В редакцию «Комсомольской правды-Курск» обратились жители домов с жалобами на внезапное отключение.

В местных «управляйках» поясняют, что жильцов не успели оповестить, так как отключение было срочным. Между тем автоответчик компании РИР-Энерго сообщает, что по этим адресам снова проходят «плановые гидравлические испытания». А оператор компании ссылается на отсутствие горячей воды по этим адресам из-за работ «Водоканала». Но в аварийной «Водоканала» дословно заявляют:

- «Водоканал» подачу воды никому не отключал.

Как выяснилось, горячую воду на этот раз в микрорайоне отключили для того, чтобы "Водоканал" мог выполнить ремонт своего канализационного коллектора на КЗТЗ, уточнили в РИР-Энерго.

Впрочем, официальных сообщений мэрии по поводу каких-либо отключений горячей воды в этом районе вовсе нет. Может, и отключений на самом не было?

Нет горячей, не будет и холодной

Создается впечатление, что брать ответственность за очередной внеплановый «срочный ремонт» сетей в городе никто не желает. Ну или по крайней мере предавать факт очередного отключения огласке.

Известно только, что предварительный срок подачи горячей воды здесь намечен на вечер пятницы, 10 июля. Так что курянам, возможно, в этот раз терпеть коммунальный дискомфорт предстоит недолго — всего чуть более трех суток. Это если сроки ремонта вновь не продлят.

А 9 июля, как сообщала ранее КП, воду полностью отключат на десятках улиц Курска, в том числе и в том же микрорайоне КЗТЗ, где жильцы уже сидят без горячей.

На сей раз массовое отключение затронет также часть центра, северо-запада и других районов города. Здесь не будет воды с 9 утра до пяти часов вечера 9 июля.

Часть Ж-д округа из-за жалоб без горячей воды будет три недели

Кроме того, без горячей воды на три недели остались жители Железнодорожного округа Курска, дома которых запитаны от котельной 113 квартала МУП «Гортеплосеть». Здесь, в привокзальной части Железнодорожного округа, испытания проходят с 1 по 21 июля вместо ранее запланированного срока работ 22 — 27 июля.

Как сообщили в РИР-Энерго, это «реакция» на жалобы жителей района на качество горячей воды:

- Мы решили сдвинуть даты июльских испытаний, чтобы и котельная, и наш филиал могли провести комплекс оперативных мероприятий, направленных на улучшения качества горячей воды.

В случае обнаружения здесь выхода воды на поверхность, курян просят обращаться по телефонам 39-48-68, 39-48-49.

Напомним, что очередное повышение тарифов на все ЖКУ курян ждет уже с 1 октября.

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