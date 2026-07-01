Часть Курска остается без горячей воды

Без коммунальной услуги остаются десятки многоэтажек на Северо-Западе, в Железнодорожном округе и в центре Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

1 июля в Железнодорожном округе Курска стартовали испытания оборудования на теплосетях. Как сообщили в администрации города, горячей воды не будет у жителей Привокзальной части Курска и Новоселовки.

ГОРЯЧУЮ ОТКЛЮЧИЛИ РАНЬШЕ ГРАФИКА ИЗ-ЗА ЖАЛОБ

Напомним, что компания «РИР-Энерго» должна была проводить в этой части города испытания в августе, но их перенесли на более ранний срок из-за массовых жалоб жителей на плохое качество воды. Как пояснили в мэрии, такое решение принято вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций - «РИР-Энерго» и «Гортеплосети».

За время гидравлических испытаний здесь планируют провести работы по промывке тепловых сетей, а также устранить повреждения, которые найдут. Кроме того, выполнят режимно-наладочные работы в котельной.

- Энергетики попробуют начать испытания с частичного отключения потребителей. Если такая схема сработает, то горячую воду будут отключать поочередно у жителей Привокзальной части Железнодорожного округа и улицы Новоселовка. Речь идет о потребителях, которые запитаны от котельной 113 квартала, - рассказали чиновники.

НАШЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛСОТНИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Одновременно в Курске завершают испытания в контуре ТЭЦ Северо-Западного района. За время опрессовки здесь нашли более 50 повреждений. Не все из них устранили.

По информации мэрии Курска, когда начали заполнять теплосети, то обнаружили дополнительно поврежденные участки на магистральных и квартальных трубопроводах.

Поэтому только для части домов в зоне ТЭЦ Северо-Западного района 1 июля пообещали создать условия для подключения жилищных организаций к горячему водоснабжению. К слову, этот процесс обычно занимает еще несколько дней.

Еще часть домов Северо-Запада и центра Курска получит коммунальную услугу позже. Конкретные сроки власти не называют.

Известно лишь, что горячая вода здесь вернется в квартиры по мере того, как энергетики наконец устранят на сетях все повреждения.

- Эти работы будут идти поэтапно в ближайшие дни, - пообещали в мэрии Курска.

АДРЕСА, ГДЕ РЕМОНТ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Таким образом без горячей воды уже более двух недель остаются в Курске тысячи жители многоэтажек по следующим адресам:

ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 185, 186,

ул. Звездная, 3, 5, 7, 13, 15, 17,19, 21, 23, 25,

ул. Зеленая, 32б,

ул. 50 лет Октября, 147а, 155а, 155б, 155в, 96б, 167/1, 167/2, 167/3,

ул. Фатежская, 73/3,

пер. 1-й Аэродромный, 6, 8, 10, 12,

пер. 2-й Воротный, 21,

ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9,

ул. 1-я Пушкарная, 21,

ул. Пучковка, 106а, 108, 108а, 108б, 108в, 108д, 110, 112, 116, 120, 51, 49, 17б, 19, 19а, 19б, 19в,

ул. Павлуновского, 112,

пр-т Хрущева, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 22, 26,

ул. Студенческая, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а, 2, 8, 12, 18, 24, 30, 32,

ул. Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 37, 39, 41, 43,

б-р Майский бульвар, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44,

ул. Мыльникова, 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 17а,

пр-т В. Клыкова, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87,

проспект Дружбы, 11/2, 13, 15, 17,

пр-д Сергеева, 4, 8, 10, 12, 12а,

ул. Орловская, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 32,

ул. Никитская, 14,

ул. К.Маркса, 66/3, 66/4, 70/8, 72/14, 72/15, 72/16,

ул. Прогулочная, 2

ул. Школьная, 54, 54а, 56, 58,

ул. Воробьева, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а.

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