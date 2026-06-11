Под Курском суд признал право на жилсертификат за неоформленный дом

Истец доказал, что получив в дар строение еще в 2019-м, жил там около года, с июня 2023-его Фото: Из архива "КП"..

В Курской области курянин отсудил право на выплату в связи с утратой дома из-за обстрелов со стороны ВСУ в приграничье.

Как рассказали в суде, еще семь лет назад, в 2019 году, мужчине этот дом подарил отец. Домовладение в самом приграничье, в слободе Гончаровка Суджанского района, он улучшил, по информации истца, буквально за несколько месяцев до вторжения ВСУ в Курскую область.

К декабрю 2023 года на 133,3 квадратных метрах были жилые комнаты, кухня, санузел. Мужчина провел отопление, сделал даже, по его словам, теплые полы, а во дворе посадил туи. Истец доказал, что жил там около года, с июня 2023 года, оплачивал счета и обрабатывал землю.

Когда в конце 2023 года он попытался зарегистрировать право собственности на недвижимость, Росреестр отказал, так как у мужчины не было оформленного права на землю.

Тогда истец оформил договор аренды на землю сроком до 2028 года, но дом так и не зарегистрировал, по его словам, из-за событий 6 августа 2024 года. А почти сразу после этого в результате обстрелов дом был полностью уничтожен, по словам истца. Как сообщили в суде, мужчина все же смог отсудить право на жилсертификат.

Решение в законную силу пока не вступило.

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