Под Курском родители добровольца СВО отсудили пенсию по потери кормильца

Решение принял райсуд Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области родители погибшего участника СВО отсудили у государства право на назначение пенсии по потери кормильца. Дело к Отделению социального фонда России по Курской области рассматривал Черемисиновский районный суд.

Как рассказали в суде, военнослужащий пошел на СВО в качестве добровольца. После его гибели, в июле 2025 года, родители обратились в региональное ОСФР с заявлением о получении пенсии по потере кормильца. Но получили отказ. Социальный фонд РФ ссылался на то, что курянин служил в добровольных формированиях.

Суд же стал на сторону родителей и обязал Отделение социального фонда Курской области назначить им пенсию по потере кормильца. Решение суд мотивировал тем, что участвуя в СВО в качестве добровольца, курянин выполнял задачи, возложенные ВС РФ и посмертно награжден медалью «За отвагу».