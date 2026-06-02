Куряне стали победителями танцевального турнира в Великобритании

Куряне Даниил Винокур и Александра Анпилогова стали победителями престижного танцевального турнира мирового уровня, сообщили в Минспорта Курской области.

Это юбилейный Блэкпульский фестиваль танцев, который проводится в Великобритании уже более ста лет. Танцоры выступали в категории до 19 лет.

Еще одна пара из Курска - Никита Данилин и Анастасия Гребенюк - завоевали третье место.

Поздравляем спортсе мнов и их тренеров Елену Мануйлову и Андрея Стребижа!

Ранее КП сообщила, что в Минске курский рапирист Павел Пузанков завоевал "серебро".