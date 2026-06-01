Курский рапирист завоевал "серебро" в Минске

Курский рапирист Павел Пузанков завоевал серебряную медаль на Открытом чемпионате Союзного Государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов», проходившем в Минске, сообщает Минспорт региона.

В напряженном финале Пузанков встретился с Антоном Бородачевым из Самары. Павел уверенно начал поединок, поведя в счете (4:1, 6:2, 7:3). Однако соперник сумел переломить ход встречи, выйдя вперед к перерыву (9:7). Во втором периоде Бородачев увеличил отрыв (14:9). В критический момент Пузанков продемонстрировал невероятную волю к победе, нанеся пять уколов подряд и сравняв счет (14:14). В решающей схватке удача оказалась на стороне самарского спортсмена, который одержал победу со счетом 15:14.

Поздравляем Павла и его тренера Оксану Ковтун с заслуженной серебряной медалью!