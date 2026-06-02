2 июня в Курской области потеплеет до +24

2 июня синоптики обещают теплую погоду Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

2 июня в Курской области будет переменная облачность. Преимущественно по прогнозу без осадков. Ветер северо-западный, днем 8-13 метров в секунду. Температура составит днем 19-24°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров.

Состояние радиационной, химической и биологической безопасности в Курской области стабильно.

Естественный радиационный фон в регионе составляет 9-11 мкР/ч, что находится в пределах установленных нормативов (СанПиН 2.6.1.2523-09, безопасный уровень до 50 мкР/ч). Уровень загрязнения воздуха оценивается как умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России, превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе на территории Курской области не выявлено. Экологическая обстановка характеризуется как устойчивая.

Ранее КП сообщила, что в Курской области на этой неделе потеплеет.