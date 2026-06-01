До +23 и дожди: какая погода будет в Курской области на этой неделе

Прохладная и дождливая погода в Курской области должна немного отступить в первую неделю лета. Синоптики обещают постепенное потепление уже со вторника, 2 июня, но по-настоящему жаркой летней погоды на этой неделе еще не предвидится. В регионе лишь чуть потеплеет, да дожди могут стать чуть более редкими. А вот летнего зноя пока нет в прогнозе.

Первый день лета 2026 года в Курской области будет отмечен дождями и максимальной температурой до +18 днем. Это все же теплее, чем накануне. Однако совсем не жарко.

Только к вечеру 1 июня небо в регионе прояснится, дождь перестанет идти. Но вместе с тем и похолодает до +16. А ощущаться такая температура будет как всего лишь +12. Ветер в первый рабочий день этой недели сохранит свое северо-западное направление.

В ночь на вторник, 2 июня, в Курской области будет +10 и без осадков.

Предварительно во вторник также обойдется без дождя. Утро 2 июня будет ясным при температуре +16.

Днем наметится потепление до +20. К вечеру похолодает до +18, а ветер сменит свое направление на западное, а ночью — на юго-западное.

В ночь на 3 июня градусник покажет +11. Среда обещает быть еще более теплой и сухой. Днем воздух максимально прогреется до комфортных +22. В регионе будет облачно, а ветер в течение суток будет менять свое направление с юго-западного на юго-восточное днем и затем на восточное. Впрочем, скорость ветра в этот день обещает быть весьма умеренной — всего лишь 1 — 2 метра в секунду в течение суток.

В ночь на четверг, 4 июня, будет уже +14. Этот день принесет осадки в регион в виде дождя, а ветер сохранит свое восточное направление, к вечеру переменив его на юго-восток при скорости 2 метра в секунду. К вечеру столбик термометра опустится до +18, .а осадки прекратятся.

Конец этой рабочей недели порадует максимальной температурой до +23. В середине дня в пятницу 5 июня снова возможен дождь. Ветер будет все также умеренным — до 2 метров в секунду — переменных направлений. В течение дня он будет менять направление с северо-западного на северо-восточное и ночью будет дуть уже с севера.

Вечером в пятницу будет сухо и +20, а в ночь на субботу — до + 14.

Выходные обещают быть относительно теплыми. Так, в субботу, 6 июня, с утра будет +17, днем воздух прогреется до +23, а к вечеру прогнозируют комфортные +20. Правда, при этом практически целый день с утра до вечера будет идти дождь. Ночью он прекратится, а столбик термометра опустится до +15.

Однако в воскресенье, 7 июля, синоптики обещают с утра снова дождливую погоду и +18. Но уже днем в воскресенье выглянет солнце, а воздух прогреется до +23. Будет сухо при юго-западном ветре со скоростью 2-3 метра в секунду. Ветер в течение воскресного дня будет держаться юго-западного направления.