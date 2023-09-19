В Курске вынесли приговор обвиняемым по делу о стрельбе в ресто-баре «Карамель»

Фото: Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области. Крайний справа в первом ряду - один из потерпевших. Фото: Предоставлено "КП"

Курский районный суд рассмотрел уголовное дело о стрельбе в ресто-баре «Карамель». Инцидент произошел в декабре 2021 года на проспекте Дериглазова в областном центре. На входе в клуб завязался конфликт между компанией молодых людей и сотрудниками развлекательного заведения. Пострадали шесть человек.

На скамье подсудимых оказались четыре человека, вину они не признали. Однако суд квалифицировал их действия как хулиганство. И назначил наказание в виде штрафа в доход государства.

Как уточнили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области, двое приятелей 31 года и 25 лет заплатят по 500 тысяч рублей. 22-летний обвиняемый тоже внесет полмиллиона в казну (с учетом срока его содержания под стражей с 13 декабря 2021 года по 4 октября 2022-го). Четвертый из компании, 31-летний мужчина, оштрафован на 250 тысяч (с учетом срока его содержания под стражей с 16 декабря 2021 года по 4 октября 2022 года).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я - хороший, добрый парень»: в Курске слушают дело о стрельбе в ночном клубе. ЧП случилось в декабре 2021 года на проспекте Дериглазова (подробнее)