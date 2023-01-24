«Я - хороший, добрый парень»: в Курске слушают дело о стрельбе в ночном клубе

Обвиняемые ворвались в бар в масках и избили охрану, значится в материалах дела Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске идет суд по громкому делу о стрельбе в одном из рестобаров города. ЧП произошло в новом микрорайоне на проспекте Анатолия Дериглазова около года назад - в декабре 2021-ого.

На скамье подсудимых - четверо

В питейном заведении посетители устроили стрельбу из травматики. Полиции удалось задержать по этому делу четверых. Самому младшему из обвиняемых — 21 год, второму — 25 лет, еще двоим — по 31 году.

Следствие обвиняет четверых мужчин в ряде преступлений, одно из которых - стрельба в ночном клубе.

31-летнего подсудимого обвиняют по п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью» (пять эпизодов), ч. 1 ст. 112 УК РФ (один эпизод) (умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия из хулиганских побуждений) и по ч. 1 ст.112 УК РФ (нарушение общественного порядка).

На днях Курский районный суд приступил к опросу потерпевших по этому уголовному делу об избиении и стрельбе в ночном клубе «Карамель», сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Как выяснили следователи, причиной перестрелки стал конфликт посетителей с охранниками заведения.

"Считаю, что чист перед законом"

Из материалов дела следует, что в декабре 2021 года мужчина с компанией, находясь в клубе, устроил драку и стрельбу из травматического пистолета. Пострадали шесть человек, и еще двое признаны потерпевшими в другом конфликте с теми же обвиняемыми.

До этого мужчина был под стражей. Сейчас он и другие обвиняемые по делу - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Подсудимый признал себя полностью виновным, но его адвокат не согласен с квалификацией преступлений.

Как выяснилось, конфликт образовался еще накануне происшествия. А в тот день он лишь получил такое продолжение - дело дошло до стрельбы.

- Я поступил сгоряча, не сконтролировал свои эмоции. За это наказание я уже понес и считаю, что я чист перед законом, - так объясняет свои действия мужчина. - Я - хороший, добрый парень, и поэтому мне там не место.

"Пришли вступиться"

Адвокат Елена Бычкова сказала, что ее подзащитный признает себя "фактически полностью виновным", но не согласен с квалификацией преступления:

- Моему подзащитному предъявили вместо одного шесть преступлений, за совершение одних и тех же действий. При этом со всеми потерпевшими он уже примирился. Исходя из своих возможностей полностью возместил ущерб. Сами потерпевшие поясняют, что именно по их вине произошел конфликт в баре. Подсудимые не собирались совершать какие-то противоправные действия в самом помещении. Они пытались вывести их на улицу, но силы были не равны, так как два против пяти.

Они признают это и подтверждают нашу позицию, что действительно за день до этого был факт причинения телесных повреждений близкому человеку одного из подсудимых, за которого пришли они вступиться. Поэтому мы считаем, что здесь налицо наличие конфликта, личных неприязненных отношений к конкретным охранникам. Они понимали, что телесные повреждения будут причиняться именно охранникам. Беспричинная стрельба моим подзащитным не производилась. Поэтому мы думаем, что суд вынесет законное и справедливое решение и правильно оценит действия моего подзащитного и всех остальных подсудимых.

Как стало известно, стрелок с потерпевшими примирился и возместил им ущерб. Это обстоятельство может повлиять на вердикт. Но каким он будет, решит суд.

БЫЛО ДЕЛО

Недавно в Курском областном суде слушали другое громкое дело против 65-летнего местного жителя.

Мужчина из-за земельного спорта расстрелял супругов-соседей. Трагедия произошла на глазах у маленького ребенка.

Обвиняемый сказал, что убийство совершил "из-за постоянных придирок и оскорблений".