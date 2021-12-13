Под Курском посетитель расстрелял охрану клуба

Стрелка разыскивают Фото: Из архива КП.

В Курской области разыскивают человека, который расстрелял охранников в ночном клубе "Карамель".

12 декабря около одиннадцати часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что работники ночного клуба, территориально расположенного в селе Татаренково, а фактически на проспекте Дериглазова Курска, получили ранения. На место ЧП выехали сотрудники полиции Курского района и Северного отдела полиции Курска, а также росгвардейцы.

На "скорой" раненых увезли в больницу.

- Работа клуба приостановлена на время работы следственно-оперативной группы, - рассказали в УМВД региона.

Предварительно известно, что на входе в клуб завязался конфликт, в ходе которого некий молодой человек стал стрелять в охранников из травматического пистолета. Он ранил пятерых охранников.

Стрелок уехал с места ЧП на автомобиле. Его пока не задержали. Полиция опросила сотрудников клуба и посетителей.

Полиция просматривает кадры с видеокамер, чтобы установить личность стрелка и обстоятельства происшедшего. Одна из версий - причиной расстрела мог стать конфликт, который произошел между посетителями и охраной за несколько дней до этого.

- Об этом свидетельствуют кадры с камеры видеонаблюдения - молодой человек приходил в клуб несколько дней назад, - рассказали в УМВД. - По съемкам с камер составлен портрет подозреваемого, на него ориентируются оперативники в поисках преступника.

Всех, кто располагает информацией о личности стрелка, просят сообщить об этом по телефону 02,С мобильного - 102 в любой отдел полиции.