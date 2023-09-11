Губернатор Курской области выразил соболезнования семье отравившейся шаурмой девушки

Губернатор Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования семье девушки, которая скончалась в результате отравления шаурмой в Льгове.

- Это беда огромная для семьи. Хочу от себя лично и от всех коллег принести соболезнования, - сказал глава региона.

Роман Старовойт подчеркнул важность контроля за качеством продукции и призвал всех принять участие в этом процессе.

- Надо следить за качеством продукции всем вместе, - отметил он.

Напомним, что по делу об отравлении шаурмой были задержаны четыре человека. Трое из них находятся под домашним арестом, а еще одного отправили в СИЗО на два месяца. Следствие продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хозяйка киоска фастфуда из Льгова: «Мясо для шаурмы покупаем в супермаркетах». После массового отравления в Курской области предпринимательница и клиенты поделились своими версиями случившегося (подробнее)

23-летняя жительница Курской области скончалась после отравления шаурмой. Еще 14 человек в разном состоянии проходят лечение (подробности)

Возбудили уголовное дело после смертельного отравления шаурмой под Курском (подробности)

После массового отравления в Курской области закрыли киоск с шаурмой. По последней информации, пострадали 22 человека (подробности)

Шаурму, которой отравились жители под Курском, готовили из мяса без документов. В торговый павильон, где поела фастфуда и умерла 23-летняя девушка, доставляли продукцию без каких-либо сопроводительных бумаг (подробности)

Девушка погибла, 22 человека отравились: под Курском людям продавали смертельно опасную шаурму. Отравленную шаурму в Льгове делали из сырья неизвестного происхождения (подробнее)