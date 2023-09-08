Шаурму, которой отравились жители под Курском, готовили из мяса без документов

В Льгове Курской области для приготовления шаурмы использовали ингредиенты неизвестного происхождения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники местного управления Россельхознадзора после получения информации об отравлении 22 человек выяснили, откуда и какого качества сырье поступало в павильон «Шаурма на Гагарина». Они выяснили, что ветеринарных сопроводительных документов на мясо и колбасные изделия вовсе не было. Получается, что для приготовления шаурмы использовали ингредиенты, вообще неизвестно откуда взятые.

Павильон «Шаурма на Гагарина» принадлежит ИП Фаёзову М.Т. На имя этого индивидуального предпринимателя также оформлены два предприятия общественного питания в городе Рыльске и крестьянское фермерское хозяйство в Хомутовском районе Курской области. Сейчас на этих трех объектах проводят проверки сотрудники Россельхознадзора вместе с работниками прокуратуры.

В Россельхознадзоре добавили, что предприятий общественного питания, использующих сырье неизвестного происхождения, к сожалению, немало. С начала 2023 года в Курске более 30 предпринимателей продавали шаурму, приготовленную из сырья, поступившего без ветеринарных сопроводительных документов. Всем им выдали требования об устранении обнаруженных нарушений и объявили предостережения о недопустимости игнорирования обязательных требований законодательства.

Напомним, 7 сентября стало известно о массовом отравлении шаурмой в торговом павильоне города Льгова. При этом 23-летняя девушка после того, как съела этот продукт, умерла от инфекционно-токсического шока. А еще к 21 человеку приезжала скорая. У них обнаружили симптомы острой кишечной инфекции. Анализы уже показали, что в их организме обнаружен стафилококк. Павильон «Шаурма на Гагарина» закрыли – пока на три дня.