Павильон закрыли до получения результатов лабораторных анализов проб продукции Фото: из архива "КП"

22 жертвы массового отравления шаурмой под Курском

Ночь на 7 сентября выдалась неспокойной для дежурных бригад скорой помощи небольшого города Льгов Курской области: его население насчитывает не более 20 тысяч жителей. Медиков вызвали почти на десяток подозрительно похожих вызовов: все пациенты жаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Днем стало уже точно понятно, что это не совпадение, а массовое отравление.

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, девять пациентов, которые на тот момент обратились за помощью, ели шаурму из одного киоска. Затем число пострадавших начало нарастать, как снежный ком. Вечером того же дня в облправительстве, сообщили о 14 пострадавших. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находились четыре пациента в состоянии средней степени тяжести. Еще десять человек в удовлетворительном состоянии проходили лечение амбулаторно в районной больнице. К сожалению, не обошлось без жертв: 23-летняя девушка скончалась от инфекционно-токсического шока. По данным санитарных врачей на утро 8 сентября, количество отравившихся шаурмой возросло до 22 человек.

Причины массового отравления шаурмой под Курском 7-8 сентября 2023

Как рассказал заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юрий Коломийцев, все эти люди попали в больницу после того, как поели в павильоне «Шаурма на Гагарина». Заведение работает давно, в Льгове оно достаточно хорошо известно. В павильоне отобрали 12 проб сырья и продукции, сделали 30 смывов на бактериологические, 31 - на вирусологические показатели. Заведение закрыли до получения результатов лабораторных анализов проб продукции - пока на три дня. Также в санитарном ведомстве уточнили, что у всех отравившихся во время ПЦР-тестирования обнаружили стафилококк.

Тем временем сотрудники местного управления Россельхознадзора тоже провели проверку и выяснили, откуда и какого качества сырье поступало в киоск быстрого питания. Оказалось, что ветеринарных сопроводительных документов на мясо и колбасные изделия у собственника вовсе не было. Получается, что для приготовления шаурмы использовали ингредиенты неизвестного происхождения.

Что еще известно о павильоне «шаурма на гагарина» и его хозяевах?

Поиск в интернете выдает в Льгове не больше 10 точек с фастфудом. А шаурмичных и того два-три павильона на весь город. Неудивительно, что киоск «Шаурма на Гагарина» пользовался популярностью. Кстати, принадлежит он ИП Фаёзову М.Т.. На имя этого бизнесмена также оформлены два предприятия общественного питания в городе Рыльске и крестьянское фермерское хозяйство в Хомутовском районе Курской области. КФХ зарегистрировали 14 февраля 2017 года. Основным видом деятельности является «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». Сейчас на этих трех объектах проводят проверки сотрудники Россельхознадзора вместе с работниками прокуратуры. На телефонные звонки предприниматель не отвечает: сначала просто не брал трубку, потом номер оказался отключен.

К сожалению, предприятий общественного питания, использующих сырье неизвестного происхождения, в Курской области немало. По данным Россельхознадзора, с начала 2023 года в Курске более 30 предпринимателей продавали шаурму, приготовленную из сырья, которое не имело ветеринарных сопроводительных документов. Всем им выдали требования об устранении обнаруженных нарушений.

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