После массового отравления шаурмой под Курском в регионе проведут проверки

Фото: правительство Курской области.

После массового отравления шаурмой в Льгове в регионе проведут дополнительные проверки. Об этом сообщили в правительстве Курской области вечером 8 сентября.

- Правительством региона совместно с федеральными структурами организованы дополнительные мониторинги информационно-аналитического характера в нестационарных точках общепита в Курской области. Провести аналогичную работу рекомендовано администрациям муниципальных районов и городских округов, - уточнили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 7 сентября в райцентре зафиксировали 14 вызовов скорой помощи к жителям с симптомами острой кишечной инфекции. Шаурмой из одного павильона отравились 22 человека. От инфекционно-токсического шока скончалась 23-летняя девушка. Наиболее вероятная причина массового отравления – стафилококк. Окончательные результаты будут известны на следующей неделе.

Санитарные врачи приостановили деятельность "Шаурмы на Гагарина". Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выяснили, что у хозяина заведения не было ветеринарных сопроводительных документов на мясо.

Следователи задержали четырех человек по делу о смерти 23-летней девушки. Это владелец торговой точки, а также трое сотрудников: повар и два его помощника.

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