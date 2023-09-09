Один из отравившихся шаурмой под Курском полностью выздоровел и вышел на работу

Шаурмой отравились 22 человека. Фото: Светлана Макеева

Большинство отравившихся шаурмой в Льгове находятся под наблюдением участковых врачей и проходят лечение на дому. Состояние пациентов не вызывает опасений. Об этом рассказал первый заместитель министра здравоохранения Курской области Евгений Гориводский. Один из пострадавших уже полностью выздоровел и вышел на работу. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко находятся четыре человека.

Напомним, в ночь на 7 сентября в райцентре зафиксировали 14 вызовов скорой помощи к жителям с симптомами острой кишечной инфекции. Шаурмой отравились 22 человека. От инфекционно-токсического шока скончалась 23-летняя девушка. Несмотря на проведенный комплекс лечебных и реанимационных мероприятий, спасти ее не удалось.

- Наиболее вероятная причина массового отравления – стафилококк. Окончательные результаты будут известны на следующей неделе. Материалы для углубленного анализа отправили в исследовательские центры Москвы. Деятельность точки общепита приостановлена. Такая ситуация возникла из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм при изготовлении продукции, - добавил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области Олег Климушин.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выяснили, что у хозяина шаурмичной не было ветеринарных сопроводительных документов на мясо и колбасные изделия.

Вечером 8 сентября в региональном СУ СКР сообщили, что по делу о смерти 23-летней девушки задержали четырех человек. Это владелец торговой точки, а также трое сотрудников: повар и два его помощника.

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