Шаурма оказалась опасной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Курской области по делу о смертельной шаурме задержали четырёх человек. Это владелец торговой точки, в которой более 20 человек отравились шаурмой, а также трое сотрудников, среди которых повар и два помощника повара. Напомним, что в результате отравления, погибла девушка. Об этом сообщают в следственном комитете региона. Ведётся расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Речь идёт о сбыте и хранении продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

В Роспотребнадзоре региона рассказали, что в продукции нашли стафилококк. Мясо хранилось в неправильных условиях. Продавщица рассказала, что курицу покупали в обычных супермаркетах. Покупатели отравились шаурмой 7 сентября. Одна девушка скончалась в больнице от токсического шока.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и заключении их под стражу. Заседание суда должно пройти в субботу. Им планируют предъявить обвинение. Сейчас ведутся следственные действия, проводятся экспертизы.