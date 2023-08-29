В бою в районе Артемовска погиб 39-летний курянин

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

7 августа в бою в районе Артемовска ДНР погиб житель поселка Пристень Александр Карачевцев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Александр Александрович родился 7 марта 1984 года и был мобилизован осенью 2022 года.

Как ранее информировал сайт kursk.kp.ru, мобилизованный курянин Игорь Воронкин погиб в СВО. Ранее КП сообщала, что курянин Дмитрий Пыжов погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции.