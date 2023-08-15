Курянин Дмитрий Пыжов погиб в СВО

Трагическое известие сообщили в администрации Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин Дмитрий Пыжов погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Дмитрий Викторович был сержантом войсковой части. Он погиб 1 августа 2023 года в возрасте 35 лет.

- Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память, - сказали в мэрии.

Ранее КП сообщала, что в зоне СВО погиб курянин, младший сержант Александр Скрипкин. Он родился 30 мая 1997 года в Рыльском районе Курской области, окончил Студенокскую СОШ. Работал ОАО «Глобус».

Об этом сообщили в Правительстве региона.

Александр Николаевич был мобилизован осенью 2022 года, служил старшим стрелком мотострелкового батальона.