В СВО погиб мобилизованный курянин Александр Скрипкин

В зоне СВО погиб курянин, младший сержант Александр Скрипкин. Он родился 30 мая 1997 года в Рыльском районе Курской области, окончил Студенокскую СОШ. Работал ОАО «Глобус».

Об этом сообщили в Правительстве региона.

Александр Николаевич был мобилизован осенью 2022 года, служил старшим стрелком мотострелкового батальона.

- Соболезнуем родным и близким. Светлая память, - сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что 27 июля при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб житель города Железногорска Курской области Олег Иванов. Ему было 45 лет.

Об этом сообщили в Правительстве региона.

- Курянин служил по контракту в добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде на должности командира роты. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега Владимировича. Светлая память, - сказали в Доме Советов.