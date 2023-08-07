Курянин Олег Иванов погиб в СВО

27 июля при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб житель города Железногорска Курской области Олег Иванов. Ему было 45 лет.

Об этом сообщили в Правительстве региона.

- Курянин служил по контракту в добровольческой разведывательно-штурмовой бригаде на должности командира роты. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега Владимировича. Светлая память, - сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что в ходе выполнения служебных обязанностей во время специальной военной операции погиб курянин, военнослужащий контрактной службы Сергей Останков. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Сергей Владимирович родился 8 октября 1979 года, жил в поселке Сахаровка Курского района Курской области.