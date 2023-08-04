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НовостиПолитика4 августа 2023 12:52

Курянин Сергей Останков погиб в СВО

Ему было 43 года
Ольга ДАНИЛОВА

В ходе выполнения служебных обязанностей во время специальной военной операции погиб курянин, военнослужащий контрактной службы Сергей Останков. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Сергей Владимирович родился 8 октября 1979 года, жил в поселке Сахаровка Курского района Курской области.

- Выражаем искренние слова соболезнования родным. Вечная память, - сказали в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что к осени в областном центре появится мемориальная доска, посвященная Герою России гвардии прапорщику Артуру Лапшину. Звания Героя РФ он удостоен посмертно. Награду в День Воздушно-десантных войск вручили вдове Героя, которая сейчас проживает в Тамбове. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Артур Лапшин родом из Луганской области. Он учился в Курске – окончил школу №31 и с отличием Курский монтажный техникум. После прохождения срочной службы в Вооруженных силах РФ заключил контракт.