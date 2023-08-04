В Курске установят мемориальную доску Артуру Лапшину, погибшему в СВО

К осени в областном центре появится мемориальная доска, посвященная Герою России гвардии прапорщику Артуру Лапшину. Звания Героя РФ он удостоен посмертно. Награду в День Воздушно-десантных войск вручили вдове Героя, которая сейчас проживает в Тамбове. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Артур Лапшин родом из Луганской области. Он учился в Курске – окончил школу №31 и с отличием Курский монтажный техникум. После прохождения срочной службы в Вооруженных силах РФ заключил контракт.

Летом прошлого года в ходе специальной военной операции он был ранен, но принял решение вернуться в зону СВО. Зимой он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Артур Лапшин похоронен в Курске на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».