В Курске устраняют последствия падения БПЛА на многоэтажку

Фото повреждений опубликовал глава региона Фото: с личной страницы в соцсети.

КП уже сообщала о падении украинского беспилотника на многоэтажный жилой дом в центре Курска.

Здесь повреждено остекление семи балконов, выбиты оконные стекла на верхних этажах.

Не пострадал никто из жильцов.

- Обязательно окажем всю необходимую помощь в устранении повреждений, - сказал глава региона Роман Старовойт.

О ремонтных работах доложили заместитель губернатора региона Алексей Дедов и глава Курска Игорь Куцак. Специалисты уже занимаются оценкой причиненного ущерба и уточнением списка пострадавшего имущества.

Также от взрывной волны пострадала входная группа в корпусе инженерного факультета Курского государственного аграрного университета им. И.И. Иванова. Там рабочие сразу приступили к восстановлению остекления.

До этого в ночь на 20 августа украинский БПЛА повредил железнодорожный вокзал в Курске.

Из пяти пострадавших от осколков тогда двое отказались от медицинской помощи, троих направили для осмотра в Курскую областную больницу.