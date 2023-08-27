В сети появились фото дома в Курске, в который врезался беспилотник ВСУ

Фото с личной страницы Романа Старовойта Фото: из соцсетей

По предварительной информации, ночью 27 августа в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса в центре Курска. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

- На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса.

Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества, - сказал глава региона.

Фото последствий атаки выложил в сеть Роман Старовойт.

К счастью, никто не пострадал Фото: из соцсетей

Министерство обороны России в своем Телеграмм-канале также проинформировало, что "27 августа в ночные и утренние часы киевским режимом были предприняты очередные попытки террористических атак по территории Российской федерации с применением БПЛА самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО были обнаружены и уничтожены в полете два беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Курской областей".

Ранее КП сообщала, что мужчина, попавший 25 августа под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района Курской области, скончался. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования близким. Обязательно окажем помощь семье, - сообщил глава региона.