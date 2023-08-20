Не работает первая платформа, поврежден зал ожидания: курской губернатор рассказал о состоянии вокзала после атаки беспилотника

Последствия атаки беспилотника ВСУ на вокзал в Курске. Фото из телеграма Романа Старовойта. Фото: Предоставлено

Губернатор области Роман Старовойт рассказал подробности о ЧП на железнодорожном вокзале Курска. Напомним, в ночь на 20 августа в здание врезался украинский беспилотник. Специалисты уже устранили основные последствия удара. Пожар был ликвидировали в 3:46.

- Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время, - отметил глава региона.

Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас производятся через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта. Посадка ведется со второй и третьей платформ.

По данным облправительства, в момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров. Их оперативно эвакуировали. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, троих направили для осмотра в Курскую областную больницу. Их уже отпустили домой.

Власти обещают задействовать все силы для устранения последствий удара. Волонтёры уже работают на вокзале и помогают пассажирам при посадке на поезда.