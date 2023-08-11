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НовостиПолитика11 августа 2023 8:36

11 августа ВСУ обстреляли курское село Калиновка

В результате обстрела ВСУ Курской области повреждены две хозпостройки
Ольга ДАНИЛОВА

Село Калиновка Хомутовского района Курской области 11 августа было обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Зафиксировано два прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждены две хозяйственные постройки.

- Собственникам окажем помощь в восстановлении, - сказал курский губернатор.

Ранее КП рассказывала, что 10 августа около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА.

Также деревня Заболотовка Глушковского района Курской области 10 августа была обстреляна со стороны Украины.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Зафиксировано восемь прилетов. Повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей. Собственникам окажем помощь.

8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины.

Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок.