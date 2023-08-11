11 августа ВСУ обстреляли курское село Калиновка

Село Калиновка Хомутовского района Курской области 11 августа было обстреляно со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Зафиксировано два прилета. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждены две хозяйственные постройки.

- Собственникам окажем помощь в восстановлении, - сказал курский губернатор.

Ранее КП рассказывала, что 10 августа около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА.

Также деревня Заболотовка Глушковского района Курской области 10 августа была обстреляна со стороны Украины.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Зафиксировано восемь прилетов. Повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей. Собственникам окажем помощь.

8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины.

Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок.