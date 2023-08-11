Губернатор Старовойт сообщил о сбитых БПЛА на подлете к Курску

10 августа около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА.
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт утром 11 августа в соцсетях.
- Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм! - добавил губернатор.
Ранее КП сообщала, что деревня Заболотовка Глушковского района Курской области 10 августа была обстреляна со стороны Украины.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:
- Зафиксировано восемь прилетов. Повреждены крыши, окна, заборы, хозяйственные постройки в пяти домовладениях, несколько автомобилей. Собственникам окажем помощь.
Ранее КП сообщала, что 8 августа на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе Курской области упал дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины.
Легкие осколочные ранения предплечья и руки получил ребенок. Ему на месте была оказана помощь. Затем ребенка доставили в центральную районную больницу для осмотра.