Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 июня 2023 14:08

В курском поселке ВСУ сбросили взрывное устройство

ЧП произошло 9 июня
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В приграничном поселке Теткино Глушковского района Курской области 9 июня ВСУ сбросили взрывное устройство.

- В результате поврежден один жилой дом: в нем выбиты окна. Обязательно в кратчайшие сроки окажем помощь с ремонтом, - сказал губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что 9 июня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник.

- Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте. На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб, ситуация под контролем, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

До этого на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области 6 июня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений в Попово-Лежачах и Теткино не было электричества.

Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.