В Курске упал беспилотник

Разрушений нет, сказал глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 июня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник.

- Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте. На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб, ситуация под контролем, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что в Суджанском районе Курской области 7 июня российские пограничники посадили очередную «птичку» ВСУ.

В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон «Лелека-100». Его приземлили средствами РЭБ. Об этом сообщил 7 июня губернатор Курской области Роман Старовойт.

До этого на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области 6 июня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений в Попово-Лежачах и Теткино не было электричества.