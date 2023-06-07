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НовостиПолитика7 июня 2023 18:13

В Курской области приземлили дрон ВСУ

Посадили его пограничники
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В Суджанском районе Курской области российские пограничники посадили очередную «птичку» ВСУ.

В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон «Лелека-100». Его приземлили средствами РЭБ. Об этом сообщил 7 июня губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области 6 июня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений в Попово-Лежачах и Теткино не было электричества.

Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.