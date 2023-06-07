В Курской области в результате сброса взрывных устройств ВСУ ранен рабочий

Об атаке сообщил глава региона Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области 6 июня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества.

О ЧП сообщил глава региона Роман Старовойт.

Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему необходимую помощь.

После того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населенных пунктов.

Ранее КП сообщала, что в результате атаки украинскими беспилотниками 2 июня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажки и еще несколько частных домов.

27 мая днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе Курской области погиб строитель.

Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы

18 мая ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. Два жителя региона получили ранения.