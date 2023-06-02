В сети появились фото последствий атаки БПЛА под Курском

Повреждения есть в Железнодорожном округе Курска Фото: из соцсетей

В Курской области устраняют последствия ночной атаки беспилотников ВСУ.

Как уже сообщала КП, в результате атаки украинскими беспилотниками 2 июня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.

Фото показал глава региона Фото: из соцсетей

Обломки беспилотника покорежили в частности металлическую входную дверь второго подъезда многоэтажного дома по улице Вторая Рабочая 2\41 в Железнодорожном округе Курска.

Кроме того, обломки БПЛА повредили крышу частного дома, также в частном секторе разбиты стекла в нескольких домах.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 2 июня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников.

Никто не пострадал Фото: с личной страницы в соцсети.

Накануне приграничное село Гоголевка Суджанского района Курской области было обесточено в результате сброса 1 июня на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света.

31 мая двое строителей пострадали в Кореневском районе Курской области во время обстрела со стороны Украины.