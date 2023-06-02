В сети появились фото последствий атаки БПЛА под Курском

Повреждения есть в Железнодорожном округе Курска
Фото: из соцсетей
В Курской области устраняют последствия ночной атаки беспилотников ВСУ.
Как уже сообщала КП, в результате атаки украинскими беспилотниками 2 июня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.
Фото показал глава региона
Фото: из соцсетей
Обломки беспилотника покорежили в частности металлическую входную дверь второго подъезда многоэтажного дома по улице Вторая Рабочая 2\41 в Железнодорожном округе Курска.
Кроме того, обломки БПЛА повредили крышу частного дома, также в частном секторе разбиты стекла в нескольких домах.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, 2 июня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников.
Никто не пострадал
Фото: с личной страницы в соцсети.
Накануне приграничное село Гоголевка Суджанского района Курской области было обесточено в результате сброса 1 июня на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света.
31 мая двое строителей пострадали в Кореневском районе Курской области во время обстрела со стороны Украины.