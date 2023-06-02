В результате атаки ВСУ в Курске повреждены подъезд многоэтажки и несколько частных домов

О ЧП ночью 2 июня сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

В результате атаки украинскими беспилотниками сегодня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов.

Обломки беспилотника покорежили в частности металлическую входную дверь в подъезде многоэтажного дома по улице Вторая Рабочая 2\41 в Железнодорожном округе Курска.

- Завершаем подсчеты стоимости ущерба — всем окажем максимально быструю помощь. Главное — нет пострадавших! Хочу поблагодарить расчеты ПВО за работу! Парни, вы лучшие!

При обнаружении подозрительных предметов прошу сообщать в службу 112. - сказал глава региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что 2 июня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников.

Накануне приграничное село Гоголевка Суджанского района Курской области было обесточено в результате сброса 1 июня на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света.

31 мая двое строителей пострадали в Кореневском районе Курской области во время обстрела со стороны Украины.