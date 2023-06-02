Роман Старовойт сообщил о сбитых рядом с Курском БПЛА

О месте падения обломков не сообщается Фото: Светлана ВОЛКОВА

2 июня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надежной защитой наших военных.

При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112, - сказал губернатор Курской области.

Ранее КП рассказывала о том, что приграничное село Гоголевка Суджанского района Курской области обесточено в результате сброса 1 июня на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света.

31 мая двое строителей пострадали в Кореневском районе Курской области во время обстрела со стороны Украины.

По данным губернатора, у одного строителя ссадины ног и легкая контузия. От госпитализации он отказался. Второй получил ранение кисти руки средней тяжести. Сейчас находится в районной больнице. Для дальнейшего лечения мужчину должны были отправить в областную больницу.