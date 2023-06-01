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НовостиПолитика1 июня 2023 19:57

Село в Курской области осталось без света из-за атаки ВСУ

Боеприпас сбросили с беспилотника
Ольга ДАНИЛОВА
Атаке подвергся Суджанский район Курской области

Атаке подвергся Суджанский район Курской области

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Приграничное село Гоголевка Суджанского района Курской области обесточено в результате сброса 1 июня на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света.

- Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено, - сообщил глава региона Роман Старовойт.

Населенный пункт находится в нескольких километрах от государственной границы с Украиной.

Ранее КП сообщала, что 31 мая двое строителей пострадали в Кореневском районе во время обстрела со стороны Украины.

По данным губернатора, у одного строителя ссадины ног и легкая контузия. От госпитализации он отказался. Второй получил ранение кисти руки средней тяжести. Сейчас находится в районной больнице. Для дальнейшего лечения мужчину отправят в областную больницу.