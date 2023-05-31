На границе Курской области при обстреле пострадали двое строителей

Двое строителей пострадали в Кореневском районе во время обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт 31 мая. Мужчины выполняли работы на защитной линии вдоль границы.

По данным губернатора, у одного строителя ссадины ног и легкая контузия. От госпитализации он отказался. Второй получил ранение кисти руки средней тяжести. Сейчас находится в районной больнице. Для дальнейшего лечения мужчину отправят в областную больницу.

27 и 28 мая еще двое строителей пострадали в Суджанском районе при проведении аналогичных работ. Один человек получил контузию, и был госпитализирован. А другой, к сожалению, скончался.