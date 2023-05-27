В Курской области в результате обстрела ВСУ погиб строитель

Суджанский район снова попал под атаку Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 мая днем в результате минометного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе Курской области погиб строитель.

- Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь, - рассказал глава региона Роман Старовойт.

Других пострадавших и разрушений нет.

Плехово расположено в нескольких километрах от границы с Украиной.

Ранее КП сообщала, что 18 мая ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. Два жителя региона получили ранения.

17 мая со стороны Украины был обстрелян Кореневский район Курской области. Зафиксировано 11 прилетов между населенными пунктами Гордеевка и Троицким. Были повреждены линии электропередачи, поселки обесточены. К вечеру электроснабжение было восстановлено.

Пострадал гражданский рабочий. Он был доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области.