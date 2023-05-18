ВСУ сбросили взрывное устройство в Курской области: два человека ранены

Об атаке сообщили в Правительстве региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково Курской области. По предварительной информации два жителя региона получили ранения. Подробности уточняются, сообщили в Правительстве Курской области.

Глушково находится в нескольких километрах от границы с Украиной.

За последние десять дней в результате атак ВСУ в Курской области пострадали пять человек трое из которых - рабочие.

17 мая со стороны Украины был обстрелян Кореневский район Курской области. Зафиксировано 11 прилетов между населенными пунктами Гордеевка и Троицким. Были повреждены линии электропередачи, поселки обесточены. К вечеру электроснабжение было восстановлено.

Есть пострадавший - гражданский рабочий. Он доставлен в состоянии средней тяжести в Глушковскую ЦРБ с осколочными ранениями поясничной области. Ему оказывают всю надлежащую помощь.

15 мая в Суджанском районе Курской области недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. ЧП произошло примерно в трех километрах от государственной границы с Украиной.

В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Оперативно он был доставлен в Суджанскую ЦРБ, где ему оказывали помощь, в том числе, и столичные хирурги.

10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом был контужен один из строителей, выполнявший работы. Он был доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.